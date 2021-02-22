Игроки мексиканской «Америки» исполнили необычный пенальти. Видео

Футболисты мексиканского ФК «Америка» необычным образом реализовали пенальти в матче с «Атласом» (2:0).
Себастьян Кордова, который исполнял 11-метровый удар, перекатил мяч на Генри Мартина, вбежавшего в штрафную, и партнёр отправил в ворота мяч мимо голкипера.
Впервые пенальти подобным образом было исполнено в 1982 году, это сделали игроки «Аякса» Йохан Круифф и Йеспер Ольсен. Аналогичный гол забили форварды «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес в ворота «Сельты» в 2016 году.
В январе игроки «Бохума» забили курьёзный гол, пока их одноклубник лежал на газоне. На 80-й минуте матча с «Регенсбургом» против игрока «Бохума» нарушили правила, о чём сигнализировал судья. Пока пострадавший футболист лежал на газоне, его партнёр по команде подбежал к мячу и разыграл штрафной, что стало полной неожиданностью для игроков «Регенсбурга». Воспользовавшись замешательством, нападающий «Бохума» Симон Цоллер забил гол.
- 22 февраля 2021
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