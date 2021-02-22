«Боруссия» Д хочет купить игрока «Фиорентины»

Дортмундская «Боруссия» интересуется центральным защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем, сообщает журналист Макс Билефельд в своём «твиттере».

Представители немецкого клуба провели переговоры с агентами 23-летнего серба. За ситуацией следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Боруссия» интересуется также 17-летним защитником Сумайлой Кулибали из «ПСЖ».

Сообщилось, что «Милан» был готов взять Миленковича в аренду на полтора года за € 10 млн с правом выкупа за € 30 млн. Сербским футболистом интересовался также «Ювентус».



Никола Миленкович — воспитанник «Партизана». Присоединился к «Фиорентине» в 2017 году. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 21 матч, забил два гола и отдал одну голевую передачу.