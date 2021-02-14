«Ювентус» нацелился на двух игроков «Фиорентины»

«Ювентус» планирует усиление в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «старая синьора» нацелилась на двух футболистов «Фиорентины» — сербского защитника Николу Миленковича и его соотечественника, нападающего Душана Влаховича. Напомним, в 2017 году туринцы купили у «фиалок» форварда Федерико Бернардески, а в 2020-м — вингера Федерико Кьезу. Отмечается, что у агента 23-летнего Миленковича хорошие отношения с «Ювентусом».

Никола Миленкович — воспитанник «Партизана». Присоединился к «Фиорентине» в 2017 году. В нынешнем сезоне в 19 матчах Серии А забил два гола и отдал одну голевую передачу. Влахович — также воспитанник «Партизана». Перешёл в стан «фиалок» на год позже. В нынешнем сезоне форвард в 20 встречах чемпионата Италии забил 7 мячей.