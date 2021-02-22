«Краснодар» арендовал камерунского защитника «Монпелье» Ойонго

«Краснодар» объявил на своём официальном сайте о переходе на правах аренды защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«В настоящий момент все формальности урегулированы. Арендное соглашение камерунского защитника начнет действовать 24 февраля и продлится до 30 июня 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».
Амбруаз Ойонго — воспитанник камерунского «Котон Спорт». Летом 2014 года он перешёл на правах аренды в американский «Нью-Йорк Ред Буллз», а годом позже присоединился к канадскому «Монреаль Импакт» на полноценной основе. В 2018 году Ойонго перешёл в «Монпелье».
«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021.
- 22 февраля 2021
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