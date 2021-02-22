Гари Невилл сравнил игру «Манчестер Сити» с боксёрскими поединками Флойда Мейвезера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился своим мнением об игре «Манчестер Сити» в последние месяцы.



«Все мы знаем, что в командах Хосепа Гвардиолы делается ставка на владение мячом, но наибольшего успеха он добивался тогда, когда у него были хорошие показатели в обороне. На мой взгляд, в прошлом году слабым местом «Сити» было то, что при контроле мяча их защита располагалась слишком высоко и поэтому они достаточно легко давали соперникам проводить контратаки.



Сейчас, думая об игре «горожан», я бы использовал слово «удушение», потому что их крайние защитники при потере мяча моментально включаются в прессинг. Жоау Канселу смещается в центр, Александр Зинченко смещается в центр, плюс там всегда есть Фернандиньо. Таким образом, образуется блок из пяти человек: двое сзади, трое спереди.



Они действуют столь агрессивно, столь согласованно и компактно и с мячом, и без него, что просто потрясающе наблюдать за этим. С матче с «Арсеналом» для «Манчестер Сити» всё сложилось идеально, практически без трудностей. У меня возникли ассоциации с Флойдом Мейвезером, словно «Сити» выиграл предыдущие три раунда и вышел вперёд, а затем просто выбрасывал джебы в оставшихся девяти раундах. Уметь играть в подобный футбол — особенное качество.



Я помню, что, когда мы играли в АПЛ в гостях, мы нередко побеждали — 1:0, и тогда мы добивались этого благодаря прессингу в последние 10 минут. Но сейчас «Сити» способен побеждать и без натиска в последние минуты. Это действительно особенное качество. А смелая игра в обороне — вообще фантастика», — приводит слова Гари Невилла Sky Sports.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали в 25 матчах 59 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от ближайших преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков.