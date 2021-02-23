«В «Спартаке» любили выпить пивка». Владимир Быстров — об алкоголе

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров рассказал, когда он впервые попробовал алкоголь, а также поделился историями об употреблении алкоголя, будучи футболистом.
«Первый раз я алкоголь попробовал в 18 лет. С юношеской сборной России я поехал в Португалию на квалификацию к чемпионату мира. Мы не вышли, и вечером пошли с ребятами в бар. Тогда я впервые попробовал пива.
Пока я был в «Зените», такой традиции не было. Если мы шли, то уже после матча, и выпивали не пиво, а виски. Когда я перешёл в «Спартак», мы были любителями выпить пивка. Там научили, как нужно восстанавливаться. Какая правильная доза? Ящик пива на команду. В самолёт можно было брать банку пива на человека", — сказал Быстров в видео YouTube-канала Василия Конова.
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