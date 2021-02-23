«Я не похож на боксёра, не так ли?» Робертсон высмеял слухи про драку с Алисоном

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отреагировал на слухи про драку с партнёром по команде вратарём Алисоном Бекером.



В матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» красные потерпели поражение со счётом 1:3, а один из голов пропустили из-за недопонимания между бразильским голкипером и новичком клуба, защитником Озаном Кабаком. Сообщалось, что после встречи Робертсон высказал претензии Алисону в раздевалке, в результате чего футболисты подрались.



«Я не похож на боксёра, не так ли? Мы с Алисоном последние, кто станет драться в раздевалке. Мне кажется, люди просто сидят дома и им скучно. Очевидно, кто-то придумал этот слух. Мне понравилось, что в нём именно я остался с разбитой губой. Я бы предпочёл, чтобы было наоборот, но эти сказочники выбрали по-своему! Про нас пишут какую-то чушь, и нам просто нужно от этого абстрагироваться», — цитирует Робертсона Liverpool Echo со ссылкой на Sky Sports.

Видео гола «Лестера» в ворота «Ливерпуля»: