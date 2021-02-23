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«Ростов» объявил об уходе Романа Ерёменко

«Ростов» объявил об уходе Романа Ерёменко
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Романом Ерёменко. Контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

О предстоящем уходе Ерёменко из «Ростова» стало известно минувшей ночью.

Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Романа с ростовским клубом действовал до 2023 года.

«Ростов» набрал в 19 встречах 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина завершили выступления на пятом месте в таблице чемпионата России.

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