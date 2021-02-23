Полузащитник Роман Ерёменко выступил с заявлением об уходе из «Ростова». Контракт с 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Я хочу поблагодарить «Ростов» за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнёрам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Ростова» за их сумасшедшую поддержку и преданность команде.



Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании у нас была договорённость с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам. Одной из причин были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всём», — цитирует Ерёменко пресс-служба «Ростова».



Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Романа с ростовским клубом действовал до 2023 года.

Президент «Ростова» объяснил уход Романа Ерёменко