«Фиорентина» предложила Маурицио Сарри трёхлетний контракт

Бывший главный тренер «Челси» Маурицио Сарри имеет шансы возглавить «Фиорентину».

Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский специалист и клуб провели переговоры, в ходе которых Сарри получил предложение о трёхлетнем контракте. У Маурицио есть время подумать до конца сезона. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся.

Сейчас «фиалок» возглавляет Чезаре Пранделли. Он вернулся в команду в 2020 году, ранее он работал в клубе с 2005 по 2010 год. «Фиорентина» по итогам 23 туров итальянской Серии А набрала 25 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидера «Интера» — 28 очков.

Сарри также работал в таких командах, как «Ювентус», «Наполи», «Эмполи», и ряде других итальянских клубов.