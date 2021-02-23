«Фиорентина» предложила Маурицио Сарри трёхлетний контракт
Бывший главный тренер «Челси» Маурицио Сарри имеет шансы возглавить «Фиорентину».
Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский специалист и клуб провели переговоры, в ходе которых Сарри получил предложение о трёхлетнем контракте. У Маурицио есть время подумать до конца сезона. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся.
Сейчас «фиалок» возглавляет Чезаре Пранделли. Он вернулся в команду в 2020 году, ранее он работал в клубе с 2005 по 2010 год. «Фиорентина» по итогам 23 туров итальянской Серии А набрала 25 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидера «Интера» — 28 очков.
Сарри также работал в таких командах, как «Ювентус», «Наполи», «Эмполи», и ряде других итальянских клубов.
«Интер» может обменять Эриксена в «Челси» на Жоржиньо, если команду возглавит Сарри
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
14:45
-
14:44
-
14:38
-
14:07
-
13:55
-
13:43
-
13:35
-
13:34
-
13:28
-
13:26
-
13:19
-
13:19
-
12:45
-
12:41
-
12:26
-
12:25
-
12:17
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:08
-
11:06
-
10:53
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:50
-
09:40
-
09:25
-
08:30
-
05:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам