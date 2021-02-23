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Сампаоли покинул «Атлетико Минейро». Сообщалось, что он возглавит «Марсель»

Сампаоли покинул «Атлетико Минейро». Сообщалось, что он возглавит «Марсель»
Футбол / Южная Америка 0
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Главный тренер бразильского «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что аргентинский специалист станет главным тренером «Марселя». По информации СМИ, его контракт с клубом полностью согласован, сделка завершена. «Марсель» заплатит бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли. С «провансальцами» Хорхе подпишет соглашение сроком на два года.

Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить «Марсель», появилась в начале февраля. Также французский клуб предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист отказался.

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