«Ростов» отдал нападающего Тошевски в аренду «Тамбову»

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Нападающий «Ростова» Давид Тошевски продолжит карьеру в «Тамбове» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан в «Твиттере».

«Давид Тошевски продолжит сезон в „Тамбове“. Между нашим клубом и ФК «Тамбов» достигнута договорённость об аренде нападающего до конца сезона. Желаем Давиду удачных выступлений!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Тошевски провёл 6 матчей в нынешнем сезоне РПЛ (все — на замену), не отметившись результативными действиями.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.