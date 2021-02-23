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«Ротор» уступил «Кайрату» в заключительном матче зимних сборов

«Ротор» уступил «Кайрату» в заключительном матче зимних сборов
Футбол / РПЛ 0
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«Ротор» уступил «Кайрату» в заключительном матче зимних сборов. Встреча проходила на поле «Глория Спортс Арены» и завершилась убедительной победой клуба из Казахстана со счётом 4:1.

Уже на 1-й минуте счёт открыл полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов. На 22-й минуте преимущество упрочил нападающий Артур Шушеначев. На 32-й минуте Алыкулов оформил дубль. На 52-й минуте отставание сократил нападающий «Ротора» Андрес Понсе. На 86-й минуте полузащитник Арсен Буранчиев установил окончательный счёт.

Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград, Россия
Окончен
1 : 4
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1 Алыкулов – 1'   0:2 Шушеначев – 22'   0:3 Алыкулов – 32'   1:3 Понсе – 52'   1:4 Буранчиев – 86'
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