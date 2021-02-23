«Ротор» уступил «Кайрату» в заключительном матче зимних сборов. Встреча проходила на поле «Глория Спортс Арены» и завершилась убедительной победой клуба из Казахстана со счётом 4:1.



Уже на 1-й минуте счёт открыл полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов. На 22-й минуте преимущество упрочил нападающий Артур Шушеначев. На 32-й минуте Алыкулов оформил дубль. На 52-й минуте отставание сократил нападающий «Ротора» Андрес Понсе. На 86-й минуте полузащитник Арсен Буранчиев установил окончательный счёт.



Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.