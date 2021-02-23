«Ротор» уступил «Кайрату» в заключительном матче зимних сборов. Встреча проходила на поле «Глория Спортс Арены» и завершилась убедительной победой клуба из Казахстана со счётом 4:1.
Уже на 1-й минуте счёт открыл полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов. На 22-й минуте преимущество упрочил нападающий Артур Шушеначев. На 32-й минуте Алыкулов оформил дубль. На 52-й минуте отставание сократил нападающий «Ротора» Андрес Понсе. На 86-й минуте полузащитник Арсен Буранчиев установил окончательный счёт.
Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.
- 23 февраля 2021
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:55
-
18:43
-
18:40
-
18:37
-
18:23
-
17:58
-
17:55
-
17:43
-
17:39
-
17:24
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:45
-
16:34
-
16:30
-
16:17
-
16:03
-
16:03
-
15:31
-
15:08
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:45
-
14:44
-
14:38
-
14:07
-
13:55
-
13:43
-
13:35
-
13:34