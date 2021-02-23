«Атлетико» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Челси».



Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Рорш и Штефан Лупп. Резервный судья — Кристиан Дингерт.



Ответный матч состоится 17 марта в Лондоне(Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Лондонский «Челси» занял первое место в группе Е. «Атлетико» занял второе место в турнирной таблице группы А, уступив «Баварии».