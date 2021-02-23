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УЕФА открыл дело в отношении «Црвены Звезды» по поводу оскорблений Златана Ибрагимовича

УЕФА открыл дело в отношении «Црвены Звезды» по поводу оскорблений Златана Ибрагимовича
Футбол / Лига Европы 0
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УЕФА открыл дело в отношении «Црвены Звезды» по поводу оскорблений в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает AP News. Союз открыл дисциплинарное дело и поручил своему представителю изучить вопрос и установить, был ли факт оскорблений.

Напомним, нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал жертвой оскорблений со стороны фанатов «Црвены Звезды» во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:2.

В Сети появилось видео, как шведа, который имеет боснийские корни, оскорбляют на этнической почве. Футболист — сын боснийского мусульманина и хорватки. «Балиджа» — этническое оскорбление боснийцев, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами. Оно входит в разряд серьёзных оскорблений.

Ибрагимович подвергся оскорблениям на этнической почве во время матча с «Црвеной Звездой»
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