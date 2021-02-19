Ибрагимович подвергся оскорблениям на этнической почве во время матча с «Црвеной Звездой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал жертвой оскорблений со стороны фанатов «Црвены Звезды» во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (2:2).
В Сети появилось видео, на котором шведа, который имеет боснийские корни, оскорбляют на этнической почве. Футболист — сын боснийского мусульманина и хорватки. «Балиджа» — это этническое оскорбление боснийцев, которое в течение многих лет использовалось сербскими националистами. Оно входит в разряд серьёзных оскорблений.
Видео можно посмотреть в "твиттере" Arnesa Buljušmić-Kustura.
«Црвена Звезда» уже извинилась перед Златаном и пообещала найти человека, который выкрикивал оскорбительные фразы.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Ибрагимович провёл четыре матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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