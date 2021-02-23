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Зинедин Зидан: «Реалу» нравится давление

Зинедин Зидан: «Реалу» нравится давление
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой».

«Команда демонстрирует хорошую динамику. Мы знаем, что матч будет сложным, и готовы принять бой. Делаем всё возможное. „Реал“ всегда хочет выигрывать, нам важен каждый матч. Каждый матч для нас сродни финалу, а предстоящая встреча тем более. Знаем, в каком важном турнире выступаем. Мы привыкли к подобному. „Реалу“ нравится давление.

»Аталанта" — атакующая команда. Они хороши, но не люблю сравнивать команды. «Аталанта» это «Аталанта». Они делают своё дело. Уверен, будет хороший матч", — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» состоится завтра, 24 февраля, в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 16 марта в Мадриде.

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