Зинедин Зидан: «Реалу» нравится давление

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой».



«Команда демонстрирует хорошую динамику. Мы знаем, что матч будет сложным, и готовы принять бой. Делаем всё возможное. „Реал“ всегда хочет выигрывать, нам важен каждый матч. Каждый матч для нас сродни финалу, а предстоящая встреча тем более. Знаем, в каком важном турнире выступаем. Мы привыкли к подобному. „Реалу“ нравится давление.



»Аталанта" — атакующая команда. Они хороши, но не люблю сравнивать команды. «Аталанта» это «Аталанта». Они делают своё дело. Уверен, будет хороший матч", — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» состоится завтра, 24 февраля, в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 16 марта в Мадриде.