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«Лацио» — «Бавария». Платная прямая трансляция
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22:55 Мск
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«Лацио» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Лацио» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Баварии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Бавария».

«Лацио»: Рейна, Патрик, Ачерби, Музаккьо, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг, Дэвис, Зюле, Мусиала, Киммих, Коман, Горецка, Зане, Левандовски.

Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира обыграла «Пари Сен-Жермен». «Бавария» заняла первое место в группе А. Римский «Лацио» занял второе место в турнирной таблице группы F, уступив дортмундской «Боруссии».

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