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«Лидс Юнайтед» уверенно обыграл «Саутгемптон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

«Лидс Юнайтед» уверенно обыграл «Саутгемптон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой «павлинов» со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 48-й минуте матча. Полузащитник хозяев Тайлер Робертс от центра поля выполнил передачу низом на ход нападающему Патрику Бэмфорду, тот ворвался в штрафную и отличным ударом пробил в правый нижний угол ворот «святых».

Видео гола Патрика Бэмфорда

На 78-й минуте Элдер Кошта с правого фланга покатил мяч поперёк поля на защитника «Лидса» Стюарта Далласа, и тот ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот.

Видео гола Стюарта Далласа

На 84-й минуте матча окончательный счёт установил вингер хозяев Рафинья, прекрасно исполнив штрафной удар.

Видео штрафного в исполнении Рафиньи

«Лидс Юнайтед» в 25 матчах набрал 35 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (30) — на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
23 февраля 2021, вторник. 21:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Бэмфорд – 47'   2:0 Даллас – 78'   3:0 Рафаэл – 84'
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