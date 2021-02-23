«Лидс Юнайтед» уверенно обыграл «Саутгемптон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой «павлинов» со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 48-й минуте матча. Полузащитник хозяев Тайлер Робертс от центра поля выполнил передачу низом на ход нападающему Патрику Бэмфорду, тот ворвался в штрафную и отличным ударом пробил в правый нижний угол ворот «святых».
На 78-й минуте Элдер Кошта с правого фланга покатил мяч поперёк поля на защитника «Лидса» Стюарта Далласа, и тот ударом в касание отправил мяч в ближний угол ворот.
На 84-й минуте матча окончательный счёт установил вингер хозяев Рафинья, прекрасно исполнив штрафной удар.
Видео штрафного в исполнении Рафиньи
«Лидс Юнайтед» в 25 матчах набрал 35 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (30) — на 14-м месте.
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