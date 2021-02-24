За 8 игр с Тухелем у «Челси» лишь 2 пропущенных мяча. Лучший результат – с Моуринью
Во вторник, 23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.
Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», во главе с 47-летним немецким специалистом Томасом Тухелем, возглавившем «Челси» по ходу сезона, «аристократы» провели 8 встреч, в которых пропустили лишь 2 мяча. Лучший результат за аналогичный временной отрезок был с португальцем Жозе Моуринью — 1 пропущенный гол.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет мадридский «Атлетико», состоится 17 марта. Старт встречи – в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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