Моуринью: вместо того, чтобы помогать другим и себе, я создавал конфликтные ситуации

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил ESPN, что раньше тяжелее справлялся с негативными моментами в карьере и реагировал на них гораздо эмоциональнее.
«Я уже не тот тренер, что раньше. Думаю, я не был бы так спокоен, так уверен в себе. Вам известно, что у меня было не так много неудачных серий на протяжении карьеры. Но текущие проблемы возникают у каждого тренера в любом клубе, и раньше я реагировал на них гораздо эмоциональнее. Вместо того, чтобы помогать другим и самому себе, я даже создавал конфликтные ситуации.
Я дам вам пример: я ушел из «Челси», будучи чемпионом. Я был чемпионом и покинул «Челси». Более опытные люди имеют больше шансов справиться с негативными моментами. Я спокоен, контролирую свои эмоции. Моя природа не изменилась. Я, конечно, недоволен, когда проигрываю, но опыт помогает справиться с этим. И я чувствую себя очень уверенным. Я верю, что мы прибавим, что я попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу, а не плохому», – сказал Моуринью.
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