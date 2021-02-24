«Кошмарный вечер». Пепе Рейна — о разгромном поражении «Лацио» в матче с «Баварией»

Вратарь «Лацио» Пепе Рейна прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:4). Ответная встреча пройдёт 17 марта.
«Соперник очень хорошо прессинговал. Мы допустили несколько ошибок в передачах и позиционной игре. Когда так ошибаешься на этом уровне, тебя наказывают. «Лацио» давно не играл в плей-офф Лиги чемпионов. Некоторые из нас выходили на поле в этом турнире всего несколько раз. Тебе придётся страдать, если ты будешь ошибаться в матче с лучшей командой в мире. За неправильное отношение тоже приходится платить. Из-за голода ты можешь выстрелить себе в ногу, и наша команда не приспособлена к тому, чтобы переворачивать ход таких матчей», — цитирует Рейну Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Кошмарный вечер. Мы готовились сыграть по-другому. Теперь, конечно, нам нужно собраться, чтобы сохранить свою позитивную динамику в серии А», — добавил Пепе в интервью пресс-службе УЕФА.
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