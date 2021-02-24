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Лерой Зане: «Бавария» хотела доказать, что может уверенно играть с первых минут

Лерой Зане: «Бавария» хотела доказать, что может уверенно играть с первых минут
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Зане прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Встреча прошла накануне, 23 февраля, на стадионе «Олимпико» и Риме и завершилась со счётом 1:4.

«Мы хотели показать себя с лучшей стороны в выездном матче, а также сыграть агрессивно впереди и доказать, что мы можем играть уверенно с первых минут. Мы отлично использовали свои шансы и в целом уверенно провели матч. Тренерский штаб сказал нам, что если мы окажем давление на соперников, они будут ошибаться», — цитирует Зане пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» состоится 17 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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