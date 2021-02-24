Горецка — о голе 17-летнего Мусиалы: у Джамала не было времени, чтобы осознать случившееся

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (4:1), а также о голе партнёра по команде 17-летнего английского хавбека Джамала Мусиалы.



«Я рад, что после паузы вновь смог помочь команде в таком великолепном матче. Мы хорошо начали игру. С первых минут мы агрессивно играли впереди и хорошо отбирали мяч на чужой половине поля. Это позволило нам быстрее добираться до ворот противника. Я считаю, что мы на правильном пути.



Джамал был очень счастлив, мы все заметили это. У него не было времени, чтобы осознать всё, что с ним случилось, и он просто продолжал отдаваться игре. Мы пытались предоставить ему свободу, чтобы он смог играть в свой футбол», — цитирует Горецку пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.

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