Фердинанд считает, что Магуайр должен уступить место в сборной Англии защитнику «Эвертона»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил сомнение, что защитник «красных дьяволов» Гарри Магуйар заслуживает места в стартовом составе сборной Англии.
«Никто из тех, кто пристально следит за Премьер-лигой, не скажет, что Магуайр стабильнее Кина в данный момент. Без шансов. Майкл держит уровень в матчах за «Эвертон», так что сейчас я бы поставил в центр обороны сборной Англии его и Джона Стоунса.
Стоунс вернулся в форму и поэтому снова борется за место в составе. К тому же у него большой опыт, что даёт ему преимущество перед другими. Так что, на мой взгляд, его место в составе сборной не обсуждается. Речь о том, кто должен играть с ним в паре. Если говорить о форме, то, кажется, Магуайр не так хорош в данный момент. Поэтому Кин для меня — второй после Стоунса. Если исходить из формы, невозможно выбрать Магуайра», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на FIVE.
Видео гола «МЮ» после паса Магуайра:
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