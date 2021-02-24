Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail. По информации источника, клуб рассчитывает приобрести игрока, если голкипер «шпор» Уго Льорис летом перейдёт в «ПСЖ».



Контракт основного вратаря «шпор» Уго Льориса завершается летом 2022 года, и «Тоттенхэм» не против омолодить позицию голкипера, продолжая следить за развитием событий по поводу возможного ухода Ника Поупа из «Бёрнли».



В нынешнем сезоне Поуп провёл за «Бёрнли» 25 матчей, пропустил 26 мячей и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт 28-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 12 млн.

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