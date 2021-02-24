Экс-полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка присоединился к «Астане»

Экс-полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка присоединился «Астане», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.



Чуперка выступал за «Тамбов» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 встречах чемпионата России и забил два гола.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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