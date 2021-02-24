Марко Розе: знал, что не всем понравится моё решение возглавить дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе рассказал, как на него повлияла критика со стороны болельщиков, недовольных его решением возглавить дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона.



«Должен признать, это не прошло бесследно. Но я думаю, это связано с тем, что за полтора года мы очень сильно прибавили и многие люди чувствуют, что эта команда ещё не сказала последнего слова. Я согласен с этим. В любом случае у меня должно быть право принимать решения самостоятельно. Я знал, что не всем понравится моё решение», — приводит слова Розе Goal.com.



О предстоящем назначении Розе на пост главного тренера дортмундской «Боруссии» было объявлено 15 февраля. В мёнхенгладбахском клубе специалист работает с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.

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