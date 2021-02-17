Марко Розе пообещал не переманивать игроков мёнхенгладбахской «Боруссии» в Дортмунд

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе дал обещание в преддверии назначения в одноимённый клуб из Дортмунда.



«Если Марко Розе говорит, что не станет забирать с собой игроков в Дортмунд, то это значит, что он не станет забирать с собой игроков в Дортмунд. Точка», — приводит слова Розе Kicker.



О предстоящем назначении Розе на пост главного тренера дортмундской «Боруссии» было объявлено 15 февраля. В мёнхенгладбахском клубе специалист работает с 2019 года. Ранее он тренировал «Ред Булл Зальцбург», с которым дважды становился чемпионом Австрии и один раз выигрывал Кубок страны.



Ранее стало известно, что мёнхенгладбахская «Боруссия» рассматривает пятерых тренеров в качестве замены Розе. Среди них есть два фаворита.

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