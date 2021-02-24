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У экс-вратаря «Ливерпуля» Миньоле положительный тест на коронавирус. Он переболел осенью

У экс-вратаря «Ливерпуля» Миньоле положительный тест на коронавирус. Он переболел осенью
Футбол / Прочие турниры 0

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, известный по выступлению за «Ливерпуль», вероятно, вновь заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, тесты голкипера и защитника Шарля Де Кетеларе дали положительный результат. Отмечается, что у обоих футболистов ранее были ложноположительные тесты и в настоящее время у них нет симптомов инфекции. Сегодня они пройдут повторную проверку.

Напомним, Миньоле перенёс заражение коронавирусом в октябре прошлого года. Из-за инфекции он пропустил выездной матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов (2:1).

Миньоле перешёл в «Брюгге» летом 2019 года из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провёл 26 матчей в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 16 голов.

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