У экс-вратаря «Ливерпуля» Миньоле положительный тест на коронавирус. Он переболел осенью

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, известный по выступлению за «Ливерпуль», вероятно, вновь заразился коронавирусом.



Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, тесты голкипера и защитника Шарля Де Кетеларе дали положительный результат. Отмечается, что у обоих футболистов ранее были ложноположительные тесты и в настоящее время у них нет симптомов инфекции. Сегодня они пройдут повторную проверку.



Напомним, Миньоле перенёс заражение коронавирусом в октябре прошлого года. Из-за инфекции он пропустил выездной матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов (2:1).



Миньоле перешёл в «Брюгге» летом 2019 года из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провёл 26 матчей в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 16 голов.

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