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Алексей Миранчук рассказал об отношениях с украинскими партнёрами по «Аталанте»

Алексей Миранчук рассказал об отношениях с украинскими партнёрами по «Аталанте»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, что находится в хороших отношениях со своими украинскими одноклубниками — хавбеками Русланом Малиновским и Виктором Коваленко.

«Это нормально, мне кажется. У нас в команде всё хорошо друг с другом общаются, но, понятное дело, мы, русскоговорящие, проводим больше времени вместе», — приводятся слова Миранчука на сайте телеканала «Матч».

Миранчук перешёл в «Аталанту» прошлым летом. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний российский хавбек принял участие в 14 матчах итальянской Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Команда из Бергамо, набрав 43 очка в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице.

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