«Барселона» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Сегодня, 24 февраля, состоится матч «Барселона» — «Эльче». Перенесённая встреча 1-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Помогать ему будут ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Карлос Эскуэла Мело.
«Барселона», набрав 47 очков в 23 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера первенства — «Атлетико» — на 8 очков. Выше сине-гранатовых также находятся «Севилья» (48) и «Реал» (52). В свою очередь «Эльче» (21) располагается в зоне вылета, на 18-й строчке.
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