«Барселона» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 24 февраля, состоится матч «Барселона» — «Эльче». Перенесённая встреча 1-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Помогать ему будут ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Карлос Эскуэла Мело.



«Барселона», набрав 47 очков в 23 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидера первенства — «Атлетико» — на 8 очков. Выше сине-гранатовых также находятся «Севилья» (48) и «Реал» (52). В свою очередь «Эльче» (21) располагается в зоне вылета, на 18-й строчке.

Маленький клуб спас чемпионскую гонку в Испании. Отобрал 4 очка у «Атлетико» за пару дней А впереди у «Атлетико» матчи с «Реалом» и «Барселоной». Интрига в порядке.