Маленький клуб спас чемпионскую гонку в Испании. Отобрал 4 очка у «Атлетико» за пару дней

Такие команды, как «Леванте» редко попадают в заголовки и еще реже привлекают чьё-то внимание. Высшие достижения этой команды – шестое место в чемпионате в 2012 году и полуфинал кубка в 1935-м. Смысл существования «Леванте» не вызывает сомнения: команда нужна как минимум 20 тысячам жителей Валенсии, именно столько в среднем приходило на стадион «Сьютат де Валенсия» в последнем доковидном сезоне. Просто её смысл существования не выходит за локальные рамки одного района одного сравнительно небольшого (меньше миллиона населения) города. Это очень локальный смысл.

Чтобы такая команда стала влиять на какое-то глобальные процессы, должно случиться что-то исключительное. Но иногда случается и такое. Из-за коронавируса два первых тура «Атлетико» были перенесены. Их прошлось играть сильно позже, зимой. Пока звучит не слишком захватывающе, но есть нюанс.

Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

«Леванте» провалил старт сезона. В первом туре пропустил четыре гола от «Валенсии», а в первых 10 матчах набрал восемь очков. С «Атлетико» нужно было играть сразу после – но ту игру перенесли. Именно поэтому в феврале командам пришлось встречаться друг с другом два раза подряд с интервалом в три дня: сначала перенесённый матч из первого круга, а сразу за ним – ответный. Так вот, за это время «Леванте» неплохо изменился.



Команда Пако Лопеса с начала года не пропускает больше двух голов, в 14 матчах во всех турнирах у неё всего два поражения. Если этого мало, то вот решающее доказательство того, что «Леванте» в порядке: в конце января в Мадриде был обыгран «Реал». Да, там по-идиотски подвёл Милитао, который зачем-то совершил фол последней надежды на первых минутах и был удалён. Но после этого «Леванте» действительно весь матч переигрывал соперника.



С другой стороны – «Атлетико» в последних матчах попал в небольшой спад. Команду ослабил коронавирус: Жоау Феликс, Янник Карраско, Тома Лемар и новичок Мусса Дембеле пропустили по два-три матча каждый. А Карраско, как только выздоровел, получил травму. Ренан Лоди, который должен заменить его на левой бровке, тоже травмирован. У Диего Симеоне достаточно глубокий состав, но игроки чередуют качественные матчи с такими, где «Атлетико» скорее везло вырвать победу. На этом фоне и пришлось играть два матча с «Леванте».



Гостевой матч (перенесённый) состоялся 17 февраля. Это нормальный качественный матч нынешнего «Атлетико». Уже ставшая привычной за несколько месяцев тройка



защитников, неспешный перекат мяча, пара вымученных моментов. «Атлетико» доминирует не так зрелищно, как другое топ-клубы, и от этого не так убедительно. Но контролирует соперника не хуже. Вот только этот стиль требует бережного отношения к моментам.

Пора серьёзно поговорить об «Атлетико». Симеоне устроил революцию – и всё работает Набирают очки в том же темпе, как в сезоне, когда взяли чемпионство. Суарес – монстр.

Анхель Корреа не забил вот это.

Вообще-то он проводит отличный сезон. Но кто об этом вспомнит, если в итоге его промах будет иметь турнирное значение? «Атлетико» в нынешнем сезоне не разбрасывается моментами (забил 45 голов при 35 xG), но тут потерял очки.



В принципе, разовая ситуация, бывает. Тем более что уже через пару дней предстояло играть с тем же «Леванте». Идеальная возможность отомстить. И «Атлетико» действительно сыграл сильно. Особенно, во втором тайме, когда Симеоне перешёл на 4-2-4 и устроил навал.



Вот несколько цифр, чтобы передать уровень давления на ворота гостей. Разница ударов: 28-6, разница ударов из штрафной: 19-5, разница ударов в створ: 11-1. Счёт: 0-2. Абсурд, да. Вратарь Дани Карденас провёл лучший матч в жизни. А ещё абсурднее, если посмотреть голы.



Первый «Леванте» забил после того, как Жоффре Кондогбиа не смог выбить мяч из штрафной и обрезал команду, а но гола Хосе Моралеса всё равно бы не было, если бы не рикошет от Марио Эрмосо, который сбил с толку вратаря. Второй гол не менее нелепый. На последних секундах «Атлетико» подавал угловой и Ян Облак пошёл в чужую штрафную. Там его сбили (Дани Гомес обхватил двумя руками и подтолкнул), но ни судья, ни VAR не обратили на фол внимания, а Хорхе де Фрутос забил в пустые ворота с фланга с 50 метров.

Фото: Burak Akbulut/Getty Images

За три дня «Атлетико» узнал о невезении всё, что не успел узнать за прошлый сезон, когда промахи Мораты, Косты и Феликса выключили команду из гонки. А «Леванте» сделал для интриги в этом сезоне больше, чем «Барселона» и «Реал» вместе взятые: отобрал у Симеоне четыре очка из шести.



У «Атлетико» всё ещё фора и лишний матч. Но это мало, если посмотреть на динамику. Всего три недели назад, первого февраля, было восемь очков плюс игра в запасе. А сейчас – три очка и игра в запасе по сравнению с «Реалом» и шесть очков при равном количестве матчей с «Барселоной». Это преимущество, но всего за три недели «Атлетико» упустил даже большее преимущество. А на самом деле – не за три недели, а за три дня.

Уже седьмого марта у Симеоне матч с «Реалом». До последнего времени «Атлетико» мог позволить себе, скажем так, ну почти любой исход – и не бояться, что проиграет чемпионат в одном матче. Теперь поражение в дерби сбросит команду с первого места. Да и с «Барселоной» ещё предстоит играть. В общем расклад изменился категорически. Теперь в Испании есть интрига.



Главный герой этих трёх дней борется за попадание в еврокубки. Вряд ли попадёт: «Леванте» с трудом даются моменты, при этом команда любит владеть мячом и поэтому уязвима к контратакам – отсюда частые потери очков с аутсайдерами. Но, честно говоря, это и не так важно. Итоговое место команды сделает счастливыми или несчастными 20 тысяч человек. Зато в матчах с «Атлетико» «Леванте» вышел далеко за привычные рамки своего локального существования и изменил расклад для трёх главных команд Испании и миллионов их болельщиков. Ещё никогда «Леванте» не значил так много.