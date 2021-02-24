ESPN: Квинси Промес переходит в «Спартак». Контракт будет рассчитан на 3,5 года

Нападающий «Аякса» Квинси Промес всё же вернётся в московский «Спартак», утверждает ESPN.nl.



По информации источника, 29-летний футболист переходит в российский клуб на постоянной основе. В ближайшее время он должен подписать контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).



Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Промес хочет перейти в «Спартак». Впоследствии в московском клубе «Чемпионату» рассказали, что мешает переходу нападающего.

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