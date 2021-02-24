«Спартак» рассказал о подготовке к матчу с «Рубином», показав на экране клип Промеса

«Спартак» рассказал о подготовке к матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», показав на экране клип нападающего «Аякса» Квинси Промеса. Ранее появилась информация, что в ближайшее время форвард должен перейти в стан красно-белых.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.