В «Спартаке» сообщили, что Квинси Промес должен сегодня прилететь в Москву на медосмотр

В московском «Спартаке» подтвердили информацию о предстоящем возвращении нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если всё пройдёт успешно, он подпишет контракт со «Спартаком», — цитирует директора красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова ТАСС.



Ранее сообщалось, что Промес в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Сумма трансфера составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

«Спартак» в видео о подготовке стадиона к матчу с «Рубином» показал на экране клип Промеса