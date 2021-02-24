В «Спартаке» сообщили, что Квинси Промес должен сегодня прилететь в Москву на медосмотр

В московском «Спартаке» подтвердили информацию о предстоящем возвращении нападающего Квинси Промеса из «Аякса».
«В среду Квинси Промес должен прилететь в Москву для прохождения медицинского осмотра. Если всё пройдёт успешно, он подпишет контракт со «Спартаком», — цитирует директора красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Промес в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Сумма трансфера составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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