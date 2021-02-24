«Наверное, это была провокация». Казарцев – о заявлении Федуна о снятии «Спартака» с РПЛ

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), рассказал, как воспринял заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии с чемпионата.



«Заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали. Почему я должен об этом что-то думать? Наверное, это была провокация», — цитирует Казарцева «Спорт-экспресс».



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

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