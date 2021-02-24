Белоголовцев: Промес не сильно повысит шансы на титул. «Спартак» к нему не готов

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Конечно, я рад возвращению Промеса. Он лучше Педро Роши и Урунова вместе взятых. Команду он усилит, хоть я и не знаю, в какой он форме, в каком психологическом состоянии. Он станет лидером, потому что сейчас в «Спартаке» вообще нет лидера. Нет лидера ни в атаке, ни в полузащите — есть только Джикия. А нужен вожак именно в передней линии, потому что все эти хорошие ребята эту роль не тянут.
Повышаются ли шансы на чемпионство? Если повышаются, то незначительно. В очередной раз чемпионом будет «Зенит». Разве что ЦСКА им навяжет борьбу, если Влашич будет в порядке. «Спартак» не готов — тренер у нас, похоже, не тот прекрасный принц, которого мы ждали. Наверное, шансов никаких нет», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 24 февраля 2021
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:14
-
16:10
-
16:05
-
15:52
-
15:29
-
15:16
-
15:14
-
15:13
-
15:08
-
14:56
-
14:48
-
14:33
-
14:20
-
14:20
-
13:58
-
13:52
-
13:42