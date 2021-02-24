Белоголовцев: Промес не сильно повысит шансы на титул. «Спартак» к нему не готов

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Конечно, я рад возвращению Промеса. Он лучше Педро Роши и Урунова вместе взятых. Команду он усилит, хоть я и не знаю, в какой он форме, в каком психологическом состоянии. Он станет лидером, потому что сейчас в «Спартаке» вообще нет лидера. Нет лидера ни в атаке, ни в полузащите — есть только Джикия. А нужен вожак именно в передней линии, потому что все эти хорошие ребята эту роль не тянут.



Повышаются ли шансы на чемпионство? Если повышаются, то незначительно. В очередной раз чемпионом будет «Зенит». Разве что ЦСКА им навяжет борьбу, если Влашич будет в порядке. «Спартак» не готов — тренер у нас, похоже, не тот прекрасный принц, которого мы ждали. Наверное, шансов никаких нет», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.