Каррера: Промес — большой профессионал. Он обязательно поможет «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

«Как я и говорил всегда, Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже всё доказал. Квинси в первую очередь личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», — приводит слова Карреры Sport24.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.