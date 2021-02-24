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«Спартак» опубликовал фото вернувшегося Промеса

«Спартак» опубликовал фото вернувшегося Промеса
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака» для подписания контракта с клубом. Пресс-служба красно-белых опубликовала фото нидерландского футболиста в «Твиттере».

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. В сезоне-2020/2021 Промес провёл в составе «Аякса» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Ранее главный тренер амстердамской команды заявил, что не был рад желанию Квинси вернуться в Россию.

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