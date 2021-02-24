Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк возобновил тренировки на поле после серьёзной травмы — разрыва крестообразной связки колена. Нидерландец возобновил занятия на поле по индивидуальной программе, ранее он тренировался исключительно в тренажёрном зале, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

Видео эпизода, когда ван Дейку была нанесена травма