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Вирджил ван Дейк возобновил тренировки на поле после серьёзной травмы

Вирджил ван Дейк возобновил тренировки на поле после серьёзной травмы
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк возобновил тренировки на поле после серьёзной травмы — разрыва крестообразной связки колена. Нидерландец возобновил занятия на поле по индивидуальной программе, ранее он тренировался исключительно в тренажёрном зале, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Возвращение футболиста на поле ожидается не раньше апреля.

Видео эпизода, когда ван Дейку была нанесена травма

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