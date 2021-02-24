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Сульшер: поддерживаю связь с Холандом. Приятно видеть его прогресс

Сульшер: поддерживаю связь с Холандом. Приятно видеть его прогресс
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Конечно, я слежу за некоторыми игроками за пределами команды. Я поддерживаю связь с Эрлингом, и мне приятно видеть его прогресс. Я знаю, что он и дальше будет стараться совершенствоваться. Он футболист дортмундской „Боруссии“, и я желаю ему удачи. Посмотрим, как в дальнейшем сложится жизнь», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. В текущем сезоне 20-летний норвежский футболист принял участие в 26 встречах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 7 результативных передач.

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