Сульшер: поддерживаю связь с Холандом. Приятно видеть его прогресс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.



«Конечно, я слежу за некоторыми игроками за пределами команды. Я поддерживаю связь с Эрлингом, и мне приятно видеть его прогресс. Я знаю, что он и дальше будет стараться совершенствоваться. Он футболист дортмундской „Боруссии“, и я желаю ему удачи. Посмотрим, как в дальнейшем сложится жизнь», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. В текущем сезоне 20-летний норвежский футболист принял участие в 26 встречах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 7 результативных передач.