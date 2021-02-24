Бывший тренер донецкого «Шахтёра» может возглавить «Реал»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра», а ныне наставник римской «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить мадридский «Реал», информирует Corriere dello Sport.

Действующее соглашение португальского специалиста с «Ромой» рассчитано конца нынешнего сезона. Если «волки» добудут путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, контракт Фонсеки с римским клубом автоматически продлится на год.

Руководство «Реала» недовольно игрой команды под руководством Зинедина Зидана. Если «Королевский клуб» не завоюет ни одного трофея, французский специалист будет отправлен в отставку. Фонсека рассматривается как один из кандидатов на должность наставника «сливочных» в случае отставки Зидана.

В услугах нынешнего главного тренера «Ромы» заинтересована также лиссабонская «Бенфика».