Квинси Промес выбрал игровой номер в «Спартаке»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес возвращается в московский «Спартак». Нидерландец уже выбрал игровой номер, под которым будет выступать в составе красно-белых, сообщает клубная пресс-служба в «Инстаграме».

«Номер, с которого всё началось. Номер, под которым всё продолжится. Официально: Квинси будет играть за «Спартак» под 24-м номером», — написала пресс-служба «Спартака» в соцсети.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.



В сезоне-2020/2021 Промес провёл в составе «Аякса» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.