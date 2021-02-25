«Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу» в матче ЛЧ. Миранчук остался в запасе

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» принимала мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба». Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.

Первый тайм получился сложным для «Аталанты». К перерыву итальянская команда осталась без двух игроков стартового состава. На 17-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Ремо Фройлер за фол на Ферлане Менди. А на 30-й минуте встречи наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини провёл вынужденную замену — повреждение получил нападающий Дуван Сапата, вместо него на поле вышел Марио Пашалич.

Во втором тайме игра полностью проходила под диктовку «Реала». «Аталанта» в меньшинстве не могла ничего противопоставить именитому сопернику, поэтому играла от обороны. «Королевскому клубу» нечасто удавалось вскрывать массированную оборону бергамасков, голевых моментов возникало мало. Но свой шанс «сливочные» всё же нашли. На 86-й минуте встречи левый защитник «Реала» Ферлан Менди забил гол ударом со средней дистанции. Это первый гол француза за мадридский клуб в Лиге чемпионов. Финальный свисток арбитра зафиксировал выездную победу «Реала» с минимальным счётом.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».