Гасперини заменил Иличича, которого выпустил на поле во втором тайме

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» принимала мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба». Победный гол за мадридцев на 86-й минуте забил Ферлан Менди.

Во втором тайме произошёл интересный эпизод. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на 56-й минуте выпустил на поле нападающего Йосипа Иличича. Однако, на 86-й минуте заменил его. В эту же минуту «Реал» забил гол, который и стал победным.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0.