Капелло раскритиковал решение арбитра удалить игрока «Аталанты» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло раскритиковал решение арбитра удалить футболиста «Аталанты» Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди в матче с «Реалом».

«Это досадно, потому что он не был последним игроком, и в любом случае игрок шёл в сторону. Жёлтая карточка — это нормально, но давать за это красную карточку — необъяснимо. Это портит игру», — приводит слова Капелло Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» состоялся на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».