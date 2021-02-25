Капелло раскритиковал решение арбитра удалить игрока «Аталанты» в матче с «Реалом» в ЛЧ
Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло раскритиковал решение арбитра удалить футболиста «Аталанты» Ремо Фройлера за фол на Ферлане Менди в матче с «Реалом».
«Это досадно, потому что он не был последним игроком, и в любом случае игрок шёл в сторону. Жёлтая карточка — это нормально, но давать за это красную карточку — необъяснимо. Это портит игру», — приводит слова Капелло Football Italia.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» состоялся на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».
«Футбольное самоубийство». Гасперини раскритиковал судейство в матче «Аталанта» — «Реал»
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
05:16
-
04:54
-
04:17
-
02:56
-
02:34
-
02:12
-
01:55
-
01:40
-
01:18
-
00:53
-
00:50
-
00:26
-
00:16
-
00:11
-
00:04
-
00:00
- 24 февраля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
23:07
-
22:51
-
22:50
-
22:45
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам