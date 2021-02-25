Хавбек «Аталанты» Пессина: Кроос – мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле

23-летний итальянский полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1), а также назвал своего кумира в составе «Королевского клуба».

«Мы разочарованы. Хорошо оборонялись, лишали соперника пространства. Но все равно пропустили. Кроос мой кумир, мечтал встретиться с ним на футбольном поле. Хотя когда оказываешься с глазу на глаз, то любой для тебя просто соперник», — цитирует Пессину официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне Пессина провёл 23 встречи за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн, а контракт с бергамасками рассчитан до 30 июня 2022 года.