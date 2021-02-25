Капитан «Боруссии» М: создавать моменты у ворот «Ман Сити» ещё труднее, чем нам казалось

Капитан мёнхенгладбахской «Боруссии» полузащитник Ларс Штиндль прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).



«Наложилось всё понемногу. Конечно, «Манчестер Сити» — команда исключительная, и защищались мы от её атак исключительно страстно. Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.



Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться. Вместе с тем создавать моменты у ворот «Манчестер Сити» ещё труднее, чем нам казалось.



Нам нужно собраться и через три недели сыграть ещё раз. Перед нами по-прежнему стоят большие задачи в нынешнем сезоне, и, хотя сейчас дела идут неважно, раньше мы справлялись в таких ситуациях. Справимся и в будущем», — цитирует Штиндля пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.

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