ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с Акинфеевым. Сообщалось, что у вратаря коронавирус

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением о ситуации с вратарём Игорем Акинфеевым.
«После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении «армейцев».
Ранее сообщалось, что Акинфеев, а также защитник Игорь Дивеев заразились коронавирусом и пропустят матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В связи с ситуацией с Акинфеевым ЦСКА досрочно вернул из аренды в «Урале» голкипера Илью Помазуна.
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